LG'de Taşlar, Bir Kez Daha Yerinden Oynuyor!

Özellikle mobil kolunda büyük sıkıntılar yaşayan LG, bir kez daha büyük bir değişim yaşamanın eşiğinde!

  • Levent Öztürk
LG'de Taşlar, Bir Kez Daha Yerinden Oynuyor!

LG'nin yönetim hattı bir kez daha devasa bir değişim geçiriyor. Şu anda LG'nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence kollarının lideri olan Brian Kwon, 1 Aralık itibariyle resmi olarak firmanın CEO'su olacak. Kwon, 2018 yılında yaşanan değişim ile beraber, sorunlu cep telefonu bölümünün başına getirilmişti; daha önce de TV kolunun liderliğini yapmaktaydı. Şimdi ise firmanın en üst konumunu alıyor ve eski görevleri için Park Hyoung-sei (Ev Eğlence Firma Başkanı olarak) ve Morris Lee (Mobil İletişim Firma Başkanı olarak) seçilmiş durumda.

LG, mobil kolunun liderlerinin görevlerini geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde birkaç kez değiştirdi. Firma, 2017'de Hwang Jeong-hwan'ı mobil başkanı olarak seçmişti ve daha sonra bu göreve Kwon gelmişti. Kwon'un liderliği sırasında LG'nin mobil bölümü 2019'un üçüncü çeyreğinde kayıplarını azaltmayı başarmıştı. Şu anda üniteyi karlı hale getirmenin yollarını bulmak Lee'ye kalmış olsa da, firma önümüzdeki dönemlerde akıllı ev ürünleri gibi büyük potansiyele sahip olan alanlara yönelecek gibi görünüyor.

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