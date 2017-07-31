LG V30, Bu Tarihte Geliyor!
LG'nin yeni "çift ekranlı" akıllı telefonu V30, bu tarihte karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
LG, bu yılın amiral gemisi G6'nın satışlarından pek memnun değil; öte yandan 117 milyon dolarlık işletme zararı da açıklayan LG, şimdilerde akıllı telefon pazarındaki tüm umutlarını yeni çıkacak telefonu V30'a bağlamış durumda. LG V30 için çok beklemeyeceğiz, onu çok yakında görebiliriz.
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2017 Fuarı'na yalnızca 1 ay kadar vakit kaldı. Tüm teknoloji devlerinin boy göstereceği fuarda, elbette yine gözler akıllı telefonlarda olacak. Fuarda pek çok yeni telefonun tanıtılması bekleniyor ve bunlardan biri de LG V30 olacak.
LG'nin V serisi akıllı telefonu, gelen haberlere göre fuarın hemen sonrasında satışa sunulacak. 15 Eylül'de Güney Kore'de satışına başlanacağı bildirilen LG V30, bundan yalnızca birkaç hafta sonra ABD'de satışta olacak. ABD satış tarihi olarak ise 28 Eylül görünüyor.
Telefonun Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz yok. Ancak 28 Eylül veya yine 15 – 28 Eylül tarihleri arasında satışa sunulacağını tahmin ediyoruz. Tüm bunları ve daha fazlasını, 31 Ağustos'ta IFA Berlin'de öğreneceğiz. IFA Fuarı, ziyaretçilere 1 – 6 Eylül tarihleri arasında açık olacak.
Ercan Uğurlu
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