LG V30 Nihayet Sahneye Çıkıyor!
LG'nin yeni amiral gemisi olması beklenen V30'un ne zaman ve nerede tanıtılacağı, en sonunda resmi olarak açıklandı!
LG, beklenen yeni amiral gemisi telefonuna nihayet resmiyet kazandırdı: 31 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenecek olan IFA'dan bir gün önce gerçekleşecek etkinlikte LG V30, resmi olarak dünya ile tanışacak.
Daha önce de Berlin'de bir etkinlik gerçekleşeceğini açıklayan LG, tam olarak nerede düzenleneceğini açıklamamıştı. Yeni açıklama etkinliğin ne zaman ve nerede olacağını açıklığa kavuştursa da, telefonla ilgili tüm bilgiler sır gibi saklanıyor.
Daha önce duyduyğumuz söylentiler ve sızıntılara bakılırsa şirket, V serisinde bulunan ikinci ekrandan kurtuluyor. Bu ayın sonuna kadar telefon ile ilgili resmi bir açıklama olmayacak ama HitRecord sızıntısı gibi sızıntılar gerçekleşmeye devam edebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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