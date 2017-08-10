LG V30 Nihayet Sahneye Çıkıyor!

LG'nin yeni amiral gemisi olması beklenen V30'un ne zaman ve nerede tanıtılacağı, en sonunda resmi olarak açıklandı!

LG V30 'in Resmi Açıklama Tarihi Belli Oldu

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