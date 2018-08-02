LG V40 ThinQ Üzerindeki Gizem Kalkıyor

LG'nin gizemli telefonu V40 ThinQ'nun üzerindeki örtü kalkıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, V40 ThinQ özelliklerini gözler önüne serdi.

LG V40 ThinQ üzerindeki gizem kalkıyor
Görsel: Neowin

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