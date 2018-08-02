LG V40 ThinQ Üzerindeki Gizem Kalkıyor
LG'nin gizemli telefonu V40 ThinQ'nun üzerindeki örtü kalkıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, V40 ThinQ özelliklerini gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz yıl LG, V30 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu model, oldukça iyi hazırlanmış ve kullanıcılar tarafından da beğenilmiş olmasına rağmen Samsung'u Android alanındaki tahtından etmeyi başaramadı. Şimdi Güney Koreli şirket bunu V40 ThinQ ile yapmayı deneyecek. Bir süredir hakkında birtakım bilgilere gelen LG V40 ThinQ, V30'un halefi olarak gelmeye hazırlanıyor. Yeni gelen bilgiler ise, LG V40 ThinQ'nun üzerindeki gizemi kaldırmak için yeterli.
XDA Developers'a göre LG V40 ThinQ, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile gelecek. Şu an LG V40 ThinQ'nun "Judypn" kod adı ile listelendiği iddiasında bulunan XDA Developers, POLED ekranın sahibi olacak. Ayrıca yeni modelde de tıpkı G7 ThinQ'da olduğu gibi Google Asistan için özel bir düğme yer alacak.
Ancak sızan bilgilerde birtakım tutarsızlıklar da dikkati çekiyor. Daha önce gelen bilgiler, V40 ThinQ'nun arka yüzünde 3 kameranın olacağını söylerken, "judypn" kod adlı telefonda arka yüzde çift kamera yer aldığı görülüyor. Bakalım bunlardan hangisi doğru çıkacak. Zamanla V40 ThinQ ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.
Ercan Uğurlu
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