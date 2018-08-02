LG V40 ThinQ üzerindeki gizem kalkıyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Vahşi Batı

Korsanlar

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim