LG V60 Türkiye'ye Gelecek mi?

LG'nin geçtiğimiz sene Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı V serisi amiral gemisi LG V50 ThinQ modelini MWC 2019'de incelemiş ve sizlerle ilk izlenimlerimizi paylaşmıştık. Şimdi yeni Mobil Dünya Kongresi yaklaşırken, elbette LG'nin gelecek V60 modeli hakkında heyecan duyulmaya başlandı. Ancak üzücü haber şu ki, LG, yeni amiral gemisi V60 akıllı telefonunu sadece 2 kıtada satışa sunacak.
LG yöneticilerinden verilen bilgiye göre Güney Koreli şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu LG V60, yalnızca 2 pazarda satışa çıkacak. ABD ve Avrupa'da satışa çıkacağı açıklanan LG V60, 5G desteği içerecek ve bu nedenle bu pazarlarda da 5G'nin bulunduğu bölgelere göre sevk edilecek. Yani diyebiliriz ki, Avrupa pazarı dahilinde LG V50 Türkiye'de satışa çıkmayacak.
LG Mobile Communications Business lideri Shin Jae-suk tarafından yapılan açıklamaya göre, LG yeni üst düzey telefonunu, yalnızca akıllı telefonlar için daha yüksek fiyatlar ödeyebilecek ve operatörlerin daha agresif pazarlamada bulunacağı alanlarda piyasaya sürmek istiyor. Bu noktada da tahmin edilebileceği gibi, hem 5G şebekenin henüz hayata geçmemiş olduğu, hem de yükselen döviz kuruyla beraber kullanıcıların daha çok bütçeye uygun akıllı telefonlara rağbet ettiği ülkemiz genelinde LG V60 modelini göremeyeceğiz.
Öte yandan LG, kendi ülkesi Güney Kore özelinde de daha uygun fiyatlı bir 5G akıllı telefonu piyasaya sürecek.
Elbette, her ne kadar ülkemizde resmi olarak satışa çıkmayacak olsa da, bu ay içinde düzenlenecek olan ve CHIP Online olarak katılacağımız Mobil Dünya Kongresi kapsamında elbette LG V60 5G incelemesini gerçekleştirme fırsatı bulacağız. LG V60 hakkında edindiğimiz izlenimlerimizi MWC 2020 sayfamızdan takip edebilirsiniz.
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