LG ve Google'dan Sınırları Zorlayan Ekran
Google ve LG Display, bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü VR ekranını geliştiriyor!
Google ve LG Display, bugüne kadarki en berrak görüntüyü sunan OLED ekranı üretmek için güçlerini birleştirdiler. Google'ın geçenlerde Display Week'te ortaya çıkardığı 4.3 inç ekran, 1.443 ppi inanılmaz çözünürlüğü ile VR görüntü kalitesinin sınırlarını zorlayacak. Karşılaştırma yapacak olursak, Japan Display INC bu ayın başlarında biraz daha küçük 1.001 ppi LCD ekran ortaya çıkarmıştı ve bu da hem Oculus Go'yu (538 ppi) hem de HTC'nin Vive Pro'sunu (615 ppi) geçmişti.
Ekran, inanılmaz bir 120Hz'lik tazeleme hızı sunuyor, bu da Oculus Rift ve Vive Pro'daki 90Hz'den daha yüksek. Göz başına 4.800 x 3480 piksel sunan ekran, VR görüntü kalitesinde ciddi bir sıçramayı gösteriyor. Ama yine de, insan gözünün görme kapasitesinin yanına yaklaşamıyor. Google'ın donanım mühendislerinden Carlin Vieri'nin söylediğine göre insanlar, göz başına 9.600 x 9000 çözünürlük görme kapasitesine sahip. Görme alanı olaraksa 160 derece yatay, 150 derece dikey görebiliyoruz. Google'ın prototipi, 120 derece gösterebiliyor.
Google araştırmacıları bu boşluğu doldurmak için "foveated rendering" diye bir teknik kullandıklarını söylüyor. Bu teknik ile, kullanıcının baktığı kısımlar yüksek çözünürlükte render edilirken, odak noktamızın dışındaki kısımlar netliğini kaybediyor. Bunun avantajlarından biri, GPU'nun grafik işleme yükünü azaltması.
Şu aşamada kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekecek. Google ve LG Display, prototipi herkese sunmadan önce lag, gecikme, motion-blur gibi bazı sorunları çözmeye çalışacak.
H. Hüseyin Öztürk
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