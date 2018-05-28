LG ve Google'dan Sınırları Zorlayan Ekran

Google ve LG Display, bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü VR ekranını geliştiriyor!

En yüksek çözünürlüklü VR ekranı yapım aşamasında

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