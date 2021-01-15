LG, Yatağımızla Entegre Olabilen, Şeffaf Bir TV Geliştiriyor

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden LG Display, geliştirdiği televizyonlarla şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce "bükülebilir" televizyonunu tanıtan Güney Koreli şirket, şimdi de, yatağın ayak ucuna gizlenmiş bir "şeffaf" televizyon çalışmasında bulunuyor.
LG, CES 2021'de şeffaf televizyon konspetini tanıttı. Şu an prototip aşamasında olan bu televizyon, yatağın ayak ucuna gizlenmiş bir şekilde yer alıyor. Kullanıcı yatağa uzandığında ayak ucundan açılabilen televizyon, şeffaf panel tasarımıyla da fark yaratıyor.
55 inç büyüklüğünde tasarlanan şeffaf OLED'in ilk prototipi, ayrıca "ses çözümü teknolojisini" de çerçeveye gömülü şekilde üzerinde bulunduruyor. Jong-sun Park, LG Display'in geliştirdiği bu teknolojinin, mevcut ekran paradigmasını değiştirebilecek yeni nesil bir ekrana dönüşeceğini ifade ederken, bu televizyonların ilk etapta özellikle lüks otellerde kendine yer bulacağı kesin gibi.
Ancak şirket bu televizyon tasarımının evlerde ve restoranlarda da farklı şekillerde kullanılabileceğinin altını çizerken, hatta toplu taşıma gibi kamuya açık yerlerde de kullanılabileceğini ifade ediyor. Şeffaf televizyonun hayata ne zaman geçeceğini ve ne kadara mal olacağını gösteren bir bilgi ise şimdilik yok.
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