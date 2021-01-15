LG, Yatağımızla Entegre Olabilen, Şeffaf Bir TV Geliştiriyor

LG, geleceğin yatak odaları için tasarladığı, yatakla bütünleşik olan ve şeffaf yapısıyla şaşırtan sıra dışı bir televizyon üzerinde çalışıyor.

  • Ercan Uğurlu
LG, Yatağa Entegre Şeffaf Bir TV Tasarlıyor

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden LG Display, geliştirdiği televizyonlarla şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce "bükülebilir" televizyonunu tanıtan Güney Koreli şirket, şimdi de, yatağın ayak ucuna gizlenmiş bir "şeffaf" televizyon çalışmasında bulunuyor.

LG, CES 2021'de şeffaf televizyon konspetini tanıttı. Şu an prototip aşamasında olan bu televizyon, yatağın ayak ucuna gizlenmiş bir şekilde yer alıyor. Kullanıcı yatağa uzandığında ayak ucundan açılabilen televizyon, şeffaf panel tasarımıyla da fark yaratıyor.

55 inç büyüklüğünde tasarlanan şeffaf OLED'in ilk prototipi, ayrıca "ses çözümü teknolojisini" de çerçeveye gömülü şekilde üzerinde bulunduruyor. Jong-sun Park, LG Display'in geliştirdiği bu teknolojinin, mevcut ekran paradigmasını değiştirebilecek yeni nesil bir ekrana dönüşeceğini ifade ederken, bu televizyonların ilk etapta özellikle lüks otellerde kendine yer bulacağı kesin gibi. 

Ancak şirket bu televizyon tasarımının evlerde ve restoranlarda da farklı şekillerde kullanılabileceğinin altını çizerken, hatta toplu taşıma gibi kamuya açık yerlerde de kullanılabileceğini ifade ediyor. Şeffaf televizyonun hayata ne zaman geçeceğini ve ne kadara mal olacağını gösteren bir bilgi ise şimdilik yok.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde
Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Koronavirüs tekrar Çin'i etkisi altına alıyor
Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
CIA'nın "Gizli" Olarak Sınıflandırılan UFO Dosyaları, İnternette Yayınlandı
Sony, CES 2021'de Vision-S Elektrikli Arabasını Gün Yüzüne Çıkardı

 

 