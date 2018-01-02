LG yeni en büyük OLED TV'yi tanıtıyor...

LG, CES'te bugüne kadarki en büyük OLED TV'yi tanıtmaya hazırlanıyor!

LG yeni televizyonunu tanıtıyor...

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