LG yeni mobil otonom evini gösterdi...

LG, tüketici elektroniği teknolojileri konusunda endüstriye liderlik eden isimlerden biri. Şirketin CES 2022'de şimdiye kadar gördüğümüz en heyecan verici konseptlerden birini tanıtması da, bu özelliğinden öndün vermeyeceğini kanıtlıyor. Bu yeni konsept, "tekerlekli bir otonom ev" olarak tanımlanabilir.
LG Omnipod, şirketin söylediğine göre, "ev ve araba arasındaki ayrımı bulanıklaştıran bir mobilite konsepti çözümü" ve yine CES 2022'de görücüye çıkan LG'nin Connected Car vizyonunun oldukça çarpıcı bir şekilde genişletilmiş parçası olarak görülüyor. Araç, otonom bir yapıya sahip; yani sürücüsüz yol alabiliyor.
Konsept araç, LG Electronics'in CEO'su William (Joo Wan) Cho'nun sanal basın toplantısına tanıtıldı. Bu araç minyatür bir özel jet kabini olarak da düşünülebilir. LG Omnipod, yayılan bir "Meta Ortam" ekran sisteminin yanı sıra buzdolabı ve geri çekilebilir mobilyalar gibi araç içi özelliklere sahip. Bunlar da onu, "kişisel yaşam alanının yoldaki hali" olarak görmemizi sağlıyor. "Meta Ortam" ekran sisteminin, yolcunun tercih ettiği bir dış ortamı taklit eden bir dizi uyarlanabilir iç ekran anlamına geldiğini varsayabiliriz.
Ve tabii ki AI Concierge Hizmeti de bulunuyor. LG, bu hizmette sanal insanların (avatarların) kabin içindekilere hizmet için bekleyeceklerini öngörüyor ve burada bahsedilenin ışık, sıcaklık, gürültü ve hız desteği olacağı tahmin edilebilir.
Bunun yanı sıra, yukarıdaki resimde görünen menü ekranı, bu AI yol arkadaşlarının Omnipod'unuza yemek siparişi de verebileceklerini gösteriyor, bu yüzden henüz tam olarak hayal edemediğimiz birçok işlevi yerine getirebileceklerini de söylemek mümkün.
Basın toplantısında aracın gün içinde bir mobil ofis şeklinde, dinlenmek için sinema şeklinde ve benzeri senaryolarda nasıl kullanılabileceği de anlatıldı.
Tahmin edebileceğiniz gibi şu anda LG Omnipod hakkında daha fazla detay bulunmuyor. Mobilite konsepti aynen devam ediyor ve markanın krom kaplı geleceğe yönelik vizyonunu bir süre daha kapsamlı bir şekilde incelememiz pek olası gözükmüyor...
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