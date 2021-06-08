LG'den Çift Ekran Tercih Eden Twitch Yayıncıları İçin İdeal Monitörler

Twitch ve YouTube gibi mecralar üzerinde oyun yayıncılığı yapan yayıncılar genelde çift ekran tercih ediyor. LG UltraGeniş ve UltraGear Serisi monitörleri de yayıncılar için en uygun seçeneği sunuyor.