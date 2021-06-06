Android Uygulamaları Artık Sizi İzleyemeyecek!

Google, Android kullanıcıları için gizlilik koruma yöntemlerini destekleyecek yeni değişikliklerini duyurdu. Play Store tarafından uygulama geliştiricilerine gönderilen bir e-postada, Android kullanıcıları tarafından kişiselleştirilmiş reklamlar devre dışı bırakıldığında, cihazların reklam kimliğine ulaşılamayacağı bildirildi.
Benzer uygulamayı daha önce Apple da uygulama geliştiricilerine duyurmuştu. Böylece iPhone kullanıcılarının kimlik bilgilerini gizlemeyi amaçlayan Apple'dan sonra Google da böylesi bir karara imza atıyor.
Aslında şu anda da Android kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakabiliyorlar. Ancak bu yöntemin uygulanması, şu an uygulama geliştiricilerin cihaz reklam kimliğine erişmesi için bir engel değil. Google, yeni yapacağı değişiklikle bunu sağlayacak.
Google, yeni sistemi temmuz ayından itibaren yürürlüğe sokacak. Yeni sistem önce Android 12'ye ardından ise kademeli olarak eski Android sürümlerine sunulacak.
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