LG'den LG G6 İçin Aklınızda Kalacak Bir Video!

Güney Koreli dev, LG G6'nın özelliklerini sergileyen bir videoyu bizlerle paylaştı!

Oynat LG G6 Tanıtım Videosu!

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