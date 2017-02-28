LG'den LG G6 İçin Aklınızda Kalacak Bir Video!
Güney Koreli dev, LG G6'nın özelliklerini sergileyen bir videoyu bizlerle paylaştı!
LG, bizi nihayet bizzat ve resmi olarak, yeni telefonu G6 ile tanıştırıyor. G5'in devamı olarak planlanan telefon, modüler tasarım fikrinden kurtularak 5.7-inçlik 18:9 en/boy oranlı ekranıyla karşımıza çıkıyor. Şirketin "Full Vision" adını verdiği bu ekran, tanıtım etkinliğinin en çok dikkat çeken parçasıydı.
Şirket, MWC 2017'de yayınlanan tanıtım videosunu hiç vakit kaybetmeden resmi YouTube kanalına yükledi. Videoyu burada izleyebilirsiniz:
Videoda gördüğümüz gibi, 18:9 en/boy oranındaki 5.7-inçlik Full Vision ekran, telefonun görsel yazılımı ve 13MP arka kamersı ile birlikte çalışarak yeni fotoğraf tekniklerini denememizi sağlayacak. Cihazın ekranı ayrıca HDR10 ve Dolby Vision HDR teknolojilerini destekliyor.
Cihazın diğer teknik özellikleri ise şunlar: Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, parmak izi okuyucusu ve Google Assistant desteği. Henüz maalesef fiyat konusunda bir açıklama yapılmadı, ancak en azından şimdilik cihazın ABD'de Nisan 2017 tarihinde piyasaya çıkacağını biliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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