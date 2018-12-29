LG'den Şaşırtan G8 Kararı
LG, sıradaki amiral gemisi telefonu G8'de tüm üst seviye özelliklere yere verecek. Ama herkesin beklediği bu özellik telefonda olmayacak!
Bazı telefon üreticileri, sıradaki amiral gemisi modellerini 5G desteği ile piyasaya sürmenin çalışmasını yaparken, LG onlarla aynı fikirde olmayabilir. Koreli haber sitesi ET News'in haberine göre şirket, G8'de 5G'yi pas geçmeye karar vermiş durumda.
İsmi açıklanmayan bir LG yöneticisine dayandırılan habere göre G8, 2019 yılının Mart ayında ortaya çıkacak ve bir telefondan beklenebilecek tüm üst seviye özellikleri sunacak. Ekranın üzerinde küçük bir çentik bulunacak ve kamera bu çentik içine yerleştirilecek. Ama 5G için kullanıcılar, 2019'un ikinci yarısında tanıtılması beklenen diğer bir üst seviye modeli beklemek zorunda kalacak.
Bu noktada, OnePlus CEO'sunun daha önce yaptığı açıklamaları hatırlamakta yarar var. 5G desteği sunmak, telefonların üretim maliyetini önemli oranda artıyor ve bu da, son kullanıcıya yansıyan fiyatların yukarıya doğru çıkmasına neden oluyor. LG'nin de, rakiplerinin amiral gemileri ile mücadele etmek için fiyat kozuna ihtiyaç duyacağı bir gerçek. Bu yüzden, henüz olgunluk çağına girmeyen bir teknoloji için elindeki bu silahı kaybetmesi pek mantıklı olmayacaktır.
LG'nin, G8'de artırılmış gerçeklik yeteneklerine ve 3D kamera özelliklerine yoğunlaşması bekleniyor.
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