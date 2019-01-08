LG'den Yuvarlanabilen OLED TV
LG, katlanabilen telefonlardan gelmeden önce sarılabilen OLED TV'sini CES 2019'da tanıttı!
Las Vegas'ta devam eden teknoloji fuarı CES, yenilikçi teknolojiler için bir gösteri alanı. LG ise yeni kıvrılabilen OLED ekranıyla bakanları etkiliyor.
Yeni LG Signature OLED TV R, 50.000 döngüye kadar çalışabilen bir esnek ekran. Yani ekranı 50.000 kez ruloya dönüştürüp açabiliyorsunuz. Bir başka deyişle TV'nizi günde iki kez yuvarlarsanız, mekanizma 34 sene dayanıyor. Peki OLED panel de bu kadar dayanıyor mu? Bu sorunun cevabını cihaz satışa sunulduğunda göreceğiz.
Sarılabilen OLED TV sürpriz olsa da, LG'nin bu alanda ilklere imza attığı biliniyor. Firma kavisli OLED TV'yi de ilk olarak sunmuş ve Ağustos 2018'de, Almanya'daki IFA'da dünyanın ilk 8K OLED TV'sini tanıtmıştı (Samsung, satışa sunma konusunda öne geçse de).
Signature OLED TV R'nin fiyatı henüz açıklanmadı.
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