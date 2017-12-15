LG'nin CES 2018 Canavarlarından İlk İpuçları!
LG, CES 2018'de duyuracağı yeni, güçlü ve dayanıklı laptop'ları hakkında ilk ipuçlarını verdi!
LG yaptığı açıklamada, tıpkı geçen yıl olduğu gibi CES 2018'de yeni gram laptop'lar duyuracağını bildirdi. Şirket her zamanki gibi performanstan ödün vermeden maksimum uyumluluğu sağlayacağına da söz verdi. Yeni dizüstü bilgisayarlar Intel'in yeni sekizinci nesil işlemcileri ile sevk edilecek; bu da dört çekirdek teknolojisi anlamına geliyor. Yeni işlemcilerin geçen nesle oranla %30 daha yüksek performans vermesi bekleniyor.
LG Electronics ABD ürün pazarlama müdürü Tim Alessi şunları söyledi: "Yeni LG gram PC'leri, yüksek performans ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek maksimim taşınabilirliğe sahip bir laptop arayanlar için tasarlandı. 2018 gram serisi, çok yönlü, hafif ve güçlü laptop'lar arayanların tüm beklentilerini karşılayacak."
Marka, yeni modellerin arasında Windows Hello destekli parmak izi okuyucusu, dokunmatik ekran ve Thunderbolt 3 destekleri olacağını söylüyor. Ayrıca tüm modeller MIL-STD 810G fiziksel dayanıklılık testinden geçmiş olacak, yani bu yeni laptop'lar bahsettiğimiz tüm özelliklerinin yanı sıra son derece dayanıklı da olacak. LG'ye göre tüm modeller Nano Karbon Magnezyum alaşımı ile üretilen birer kasaya sahip.
Ali Ruhi Öztürk
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