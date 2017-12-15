LG'nin CES 2018 Canavarlarından İlk İpuçları!

LG, CES 2018'de duyuracağı yeni, güçlü ve dayanıklı laptop'ları hakkında ilk ipuçlarını verdi!

LG'nin CES 2018 Canavarlarından İlk İpuçları!

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