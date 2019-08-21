LG'nin Düğmesiz ve Halkalı Telefon Düşleri!
LG'nin düğmesiz bir telefonu ve gizemli bir başka telefonu gösteren patentleri, firmanın geleceğinden ipucu veriyor olabilir!
LG'nin iki yeni patenti, firmanın gelecekteki yeniliklerinden ipucu veriyor olabilir.
LetsGoDigital tarafından keşfedilen birinci patentte fiziksel düğmesi olmayan bir telefon görünüyor. Bu yeni bir fikir olmasa da, yaygın olarak kullanılan düğmesiz bir telefon henüz yok. Peki düğmelerden kurtulmanın ne faydası var? Mekanizmaların kapladığı alan, farklı bileşenler için kullanılabiliyor veya telefonun daha ince olmasını sağlayabiliyor. Düğmelerin telefonun pürüzsüz görünümünü bozduğu da söylenebilir. Bununla birlikte fiziksel düğmelerin yerine dokunmatiği koyan telefonların kullanımının zorlaşabildiği biliniyor.
Aynı patent, dört lensli bir arka kameraya da yer veriyor. Bu, rastlamadığımız bir şey olmasa da, LG için bir ilk olabilir. Ön yüzde ise küçük bir çentik dışında neredeyse tam boyutlu bir ekran bulunuyor.
İkinci patentte, etrafı bir halkayla çevrili tek arka kameralı bir telefon görünüyor. Halkanın ne işe yaradığı belirtilmiyor ancak telefonun ekran çerçevesinin inceliğine bakarsak, üst seviye bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kamera, zum yeteneğine sahip bir lens olabilir. Kameranın telefonun en önemli özelliklerinden biri olduğu açık, çünkü sağ alt köşeye yakın bir konumda bir deklanşör düğmesi bulunuyor.
Patentlerdeki tasarımların kesin bir şey söylemediğinin altını çizmekte fayda var. Yani LG V60 ThinQ'in veya LG G9'un düğmesiz olmasını beklemeyin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın