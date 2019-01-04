LG'nin Yeni TV'leri Geliyor
LG'nin CES 2019'da göstereceği heyecan verici televizyonlardan haber var!
LG'nin CES 2019'da neler yapacağıyla ilgili yeni bilgiler var. TechRadar, bu sene en az birkaç televizyonun tanıtılacağının onayını aldığını söylüyor.
LG Neler Tanıtacak?
Yen OLED'ler göreceğimizden emin olabilirsiniz. Firma, tanıtacağı yeni C9, W9, Z9, W9 ve E9 ile OLED ekranlarda iddialı olacak. Bu modeller, geçen seneki C8, W8 gibi modellerin yerini alacak. Bütçeye uygun B8 OLED'in yenilenip yenilenmeyeceği belli değil ancak bu modelin tanıtımı, amiral gemisi modellerin satışı yavaşladığında yapılabilir.
LG'nin yeni OLED'lerinin tamamı, yüksek çözünürlüklü video ve sese izin veren HDMI 2.1'i destekleyecek. Bunun yanında yeni a9 Gen 2 yongası, LG'nin OLED televizyonlarına ve bazı LCD TV'lerine görsel işleme ve makine öğrenimi katkısı yapacak. Bu sayede yürütülen medyaya göre karlanma azaltılacak, parlaklık iyileştirilecek ve kontrast seviyeleri iyileştirilecek.
Bu arada LG'nin 88 inç'lik Z9 OLED'i de satışa sunulacak.
LG'nin ThinQ AI smart TV'leri, Alexa ve Google Asssistant'ı destekleyecek. 2018'in TV'lerinin yalnızca Google'ın asistanıyla geldiğini hatırlatalım. Amiral gemisi TV'ler Dolby Atmos 5.1 ses teknolojisi sunacak, LG'nin yeni işlemcisi iki kanallı sesi 5.1 sarmal "sese yükseltebilecek" ("up-mix").
Bu ay yapılacak olan CES'te daha fazlasını görmeyi bekleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın