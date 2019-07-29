Libra Şimdiden Sahteleriyle Boğuşmaya Başladı
Libra'nın dereye girmesine hâlâ çok zaman varken Facebook'ta şimdiden bir düzine sahte Libra satış sayfası ve hesabı ortaya çıktı!
- Levent Öztürk
Çevrimiçi dolandırıcılar, Facebook kullanıcılarını hedefleyen sahte Facebook Libra satışları başlatarak sahte kripto para birimlerini satmaya çalışıyorlar. The Washington Post tarafından yürütülen bir inceleme, hem Facebook hem de Instagram üzerinde bir düzine hesabın, sayfanın ve grubun sosyal ağ devinin yeni kripto para birimi için resmi merkezler olduklarını iddia ettiklerini buldu.
Bu dolandırıcı sayfaların bir kısmı, üçüncü parti internet siteleri aracılığı ile Libra'yı indirimli sattıklarına yönelik reklam bile yapmaktalar. Ancak Facebook'un yeni dijital para biriminin 2020 yılına kadar sunulması beklenmiyor.
Geçmişte kripto para birimleri ile ilgili yaşanan dolandırıcılıklarla deneyimi düşünüldüğünde, sosyal medya ağının Libra'dan faydalanmaya çalışacak dolandırıcılara karşı daha hazırlıklı olması beklenebilirdi. Ancak Washington Post'un incelemesi, Facebook'un bu duruma hazırlıklı olmadığını ortaya çıkarmakta ve firma için daha da kötüsü, bu haber firmanın hükümet ve kamusal kuruluşları tarafından Libra konusunda baskı altında olduğu bir zamana denk geliyor.
Facebook'u taklit etmeye çalışan dolandırıcılar firmanın resmi logosu, Libra'nın resmi pazarlama görüntülerini ve hatta CEO Mark Zuckerberg'in fotoğraflarını kullanarak kendilerini gerçekçi göstermeye çalışıyorlar.
Ayrıca bu inceleme, Facebook ve Instagram'ın dışında Twitter ve YouTube üzerinde de sahte Libra sayfaları ve videoları buldu.
Facebook, yayım tarafından keşfedilen bu sayfaların büyük çoğunluğunu şu anda kapatmış durumda ancak bu sayfaların kolayca sona ermeyeceği tahmin edilebilir...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın