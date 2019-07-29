Libra Şimdiden Sahteleriyle Boğuşmaya Başladı

Libra'nın dereye girmesine hâlâ çok zaman varken Facebook'ta şimdiden bir düzine sahte Libra satış sayfası ve hesabı ortaya çıktı!

29 Temmuz 2019 19:00

Levent Öztürk