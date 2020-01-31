Lightcycle Morph: Yaşınıza Göre Işık Veren Akıllı Lamba!

Lambalar da akıllandı: Dyson'ın Lightcycle Morph adını verdiği yeni akıllı lambası, yaşınıza ve çalışma stilinize göre kendini ayarlıyor!

31 Ocak 2020 00:02

Levent Öztürk