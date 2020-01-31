Lightcycle Morph: Yaşınıza Göre Işık Veren Akıllı Lamba!

Dyson yeni akıllı ışığının tanıtımı yaptı ve bu ışık, yaşınızı kullanarak ve yerel gün ışığını hesaplayarak gözlerinizi korumayı amaçlıyor. Ayrıca firmanın söylediğine göre 60 yıla kadar da dayanabiliyor.
Orijinal Dyson Lightcycle üzerine geliştirilen yeni Dyson Lightcycle Morph "yaydığı ışığı kullanıcının çalışması, yaşı ve yerel gün ışığına göre zekice ayarlıyor" ve bu parametrelerin tamamı Dyson Link uygulaması aracılığıyla kişiselleştirilebiliyor. 360 derece dönebilme yeteneğiyle de yeni akıllı ışık, duvardan, zeminden veya tavandan yansıtma ile dolaylı ışık kaynağı olarak kullanılabiliyor.
Ayrıca lambanın taban kısmı yumuşak, turuncu bir şekilde parlayarak istediğiniz zaman rahatsız edici olmayan bir ortam ışığı şeklinde kullanıma da imkan tanıyor.
Dyson'un söylediğine göre "LEDlerden ısıyı sürekli olarak uzaklaştırarak enerji harcamayan bir soğutma sistemi şeklinde çalışan" firmanın özel sistemi sayesinde yeni lambanın onlarca yıl kullanılması mümkün. Hatta firma, ışık kalitesi zaman içerisinde azalmadan 60 yıl boyunca kullanılabileceğini söylüyor. 60 yıllık kullanım ömrü, günlük sekiz saat kullanım varsayılarak yapılmış ve Dyson, gerçek dünya kullanım sonuçlarının farklılık gösterebileceğini de belirtiyor.
Dyson Lightcycle Morph, masa üstü sürümü için 499,99 Sterlin ve zeminde tek başına duran sürümü için 649,99 Sterlin fiyatına sahip. Bir akıllı ışık için bunun ucuz olduğunu söylemek mümkün değil ama eğer gerçekten 60 yıl kullanılırsa, bu fiyata değebilecek bir yatırım olduğu söylenebilir.
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