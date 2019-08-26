"Link to Windows" Note 10 ile Sınırlı Kalmayacak!
Samsung'un Galaxy Note 10 için tanıttığı bu özellik, görünüşe göre sadece Note 10 ile sınırlı kalmayacak!
- Levent Öztürk
Samsung birkaç hafta önce Galaxy Note 10'u duyurduğu sırada Microsoft ile güçlendirdiği ortaklığından da bahsetmişti. Bu ortaklık, Note 10'un sahip olduğu Link to Windows özelliği ile sunduğu gelişmiş bir Your Phone deneyimini de içeriyor.
XDA Developers'ın bulduğu bir One UI 2.0 sızıntısına göre Link to Windows, sadece Note 10 ile sınırlı kalmayacak; daha fazla Galaxy telefon için de sunulacak. Bu sızıntıya göre en azından Galaxy S10 serisine geleceği görülebiliyor. Ayrıca S9 ve Note 9 serilerinin de One UI 2.0 güncellemesini almasına kesin gözüyle bakılıyor ve Microsoft'un, mümkün olduğu kadar fazla telefonda bu özelliği istemesi sürpriz olmayacaktır.
Link to Windows özelliği Galaxy Note 10 cihazlarının Hızlı Ayarlar menüsünde görülebiliyor ve kullanıcılar kolay bir şekilde Your Phone bağlantısını aktif edebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, diğer akıllı telefonların aksine Note 10 ile ekran yansıtmayı tüm PC'lerde çalıştşrabiliyor.
One UI 2.0'ın ne zaman yayımlanacağı belli değil ancak çok yakın olmayacağı söylenebilir. One UI 2.0 çalışmak için Android 10'a ihtiyaç duyuyor ve Android'in yeni sürümü, henüz Pixel telefonlar için bile sunulmuş değil. Samsung telefonlar için yayım ise genellikle daha da uzun sürüyor.
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