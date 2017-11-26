Linus Torvalds, Hakaretleri İçin Özür Diledi!
Linux'un babası, bir süre önce sarf ettiği hakaret dolu sözleri nedeniyle özür diledi...
Linux'un geliştiricisi Linus Torvalds, bazı güvenlik-odaklı kernel yardımcılarına hakaret ettiği için (biraz) özür diledi. Torvalds, Google geliştiricisi Kees Cook'un kernel'i katılaştırma teklifi üzerine ona ağzı bozuk şekilde öfke püskürmüştü.
Başka bir Google güvenlik çalışanı, Matthew Garret, Torvalds'a şöyle sordu: "Bu yama setinin nasıl olmasını isterdin, biraz açıklayabilir misin?"
Tovralds buna "Bence yamaların varsayılan uyarı ile şu anki durumu yeteri derecede iyi," diyerek cevap verdi.
"Ama ben bu katılaştırma meseleleri hakkında bu kadar endişelenmek zorunda kalmayı istemiyorum. En sonuncu kullanıcı erişimi katılaştırması, olması gerektiğinden çok daha fazla sorun çıkardı."
Ve sonraki paragrafı ise meseleyi şu şekilde kişiselleştiriyor: "Bir de bunu gerçekten halletmek istiyordum - seyahat etmeden önce bütün her şeyi birleştirmek istedim, sert kelimelerin için özür dilerim."
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın