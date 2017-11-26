Linus Torvalds, Hakaretleri İçin Özür Diledi!

Linux'un babası, bir süre önce sarf ettiği hakaret dolu sözleri nedeniyle özür diledi...

Linus Torvalds, Hakaretleri İçin Özür Diledi!

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