Linux'un Babasından, "Intel mi, AMD mi" Sorusuna Samimi Cevap

Linux'un "babası" Linus Torvalds, masaüstü bilgisayarında Intel işlemcileri mi; yoksa AMD işlemcileri mi tercih ettiğini açıkladı.

Linux'un Başı, Intel Yerine AMD'yi Tercih Etti

Linux çekirdeğinin ilk geliştiricisi ve işletim sistemini gözetlemeyi sürdüren Linus Torvalds, bilgisayarındaki Intel işlemciyi 32 çekirdekli bir AMD Ryzen Threadripper 3970x ile değiştirdiğini söyledi.

Haftalık State of the Kernel blog gönderisinde Torvalds, Linux 5.7 rc7'nin geliştirme sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve standart bir yayının önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini duyurdu. Torvalds, blog'unda kendisini bu hafta en çok heyecanlandıran şeyin bilgisayarını yükseltmek olduğunu, son 15 senedir ilk kez masaüstü PC'sinin Intel olmayan bir işlemci kullandığını söyledi.

"Hayır, henüz ARM'ye geçmedim, ama şimdi AMD Threadripper 3970x kullanıyorum" diyen Torvalds, "allmodconfig" test yapılarının artık üç kat daha hızlı çalıştığını söyledi.

Tovalds yeni sistemi hakkında başka bilgi vermedi ancak 3970x'in 2019'un sonundaki anakartlarda bulunan yeni sTRX4 soketine ihtiyaç duyduğu biliniyor. Bu nedenle Torvalds'ın yeni bir PC'ye geçtiği tahmin ediliyor.

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