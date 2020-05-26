Neredeyse Her iPhone'u Destekleyen Yeni iPhone Jailbreak Yayınlandı

Yeni yayınlanan iOS 13.5 dahil birçok sürümü destekleyen yeni bir jailbreak yayınlandı; bunun üzerine iPhone'un güvenliği sorgulanmaya başlandı.

Neredeyse Her iPhone'a Uyan Jailbreak

Apple için yeni yayınlanan bir jailbreak, iOS 11 ve sonrasını çalıştıran her iPhone'a yüklenebiliyor. Bu sürümlere yeni yayınlanan iOS 13.5 de dahil.

UncOver tarafından yayınlanan jailbreak, Apple Pay ve iMessage gibi güvenli hizmetlere dokunmasa da, iOS'taki bir sıfırıncı gün açığına dayanıyor. iOS'un güvenliğini aşmakta kullanılan bu açık, zararlı amaçlarla da kullanılabilir. Apple'ın bu açığı kapatmasının bir miktar zaman alabileceği söyleniyor. Bunun yanında jailbreak bazı bariyerleri kaldırdığı için yeni güvenlik açıkları anlamına gelebilir, ancak bu konuda henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Jailbreak'in kendisi güvenli bile olsa, iOS'un son zamanlardaki güvenlik sorunlarını bizlere yeniden hatırlatıyor. Mail uygulamasında nisan ayında ortaya çıkan güvenlik açığı, Apple'a göre büyük bir risk taşımıyordu. Buna karşın ZecOps'a göre saldırganlar, bu açığı en az iki sene kullanmaya çalışmışlardı.

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