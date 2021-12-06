Linux Gaza Bastı; Gözünü macOS'u Geçmeye Dikti!

Valve'ın son anketine göre, Steam'da aktif olarak oyun oynayan Linux kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Rakamlar şu anda %1,16'yı gösteriyor. Aynı şekilde Windows 11'e geçen kullanıcıların sayısında da belirgin bir artış var.
Nisan 2021'den bu yana, Steam'deki Linux oyuncularının sayısı artmaya devam ediyor. Yedi aydır düzenli olarak yaşanan bir artış var ve belli bir seviyenin üzerinde kalıyor. %1,16 büyük bir rakam gibi görünmeyebilir, ancak başlangıçta %0,03 olduğu düşünülürse, bu büyük bir artış.
Linux böyle artmaya devam ederse, Steam'de macOS'un önüne geçebilir. Apple, Steam'de %2,7 pazar payıyla yer alıyor.
Elbette, oyuncuların çok büyük çoğunluğu Windows 10 kullanıyor, ancak onlarda da Windows 11'e belirgin bir geçiş görülüyor.
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