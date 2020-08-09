Steam oyun iade etme nasıl yapılır? İşte steam oyun iade etme koşulları

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir dijital dağıtım platformudur. Bu platform, kullanıcıların lisanslı ürün almasını, bu oyunları indirmesini, insanların oyunlarını oynarken sosyal anlamda birden fazla kişiyle etkileşim halinde olmasını sağlar. Daha çok oyun dünyası için kullanılan Steam, günümüzde bütün dünyada popülaritesi yüksek bir platform durumundadır. Ayrıca Steam'in Türkiye için uyguladığı fiyatlar ve sıklıkla olan indirimler oyuncuların ilgisini çekmektedir.
Üye olmak ücretsizdir. Kategorilere ayrılan oyunlar arasında ücretsiz olarak indirilebilen oyunlar da bulunmaktadır. Bu platformda oyun alıp bir arkadaşınıza hediye etme seçeneği de mevcuttur.
Steam Nasıl Kurulur?
Steam'in resmi sayfasına http://store.steampowered.com linkinden ulaşarak, sayfada sağ üst köşede yer alan "Steam Yükleyin" butonuna basarak indirebilirsiniz. Kurulumu diğer uygulamalar gibi Next butonundan ilerleyerek basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Verilen ayarlar içerisinden internet hızınızı kendi internet sağlayıcınızın hızına en yakın olarak seçebilir, kullanacağınız dil seçeneğini belirleyebilir kurulumu tamamlayabilirsiniz. Önceden oluşturduğunuz bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturarak girişinizi yapabilirsiniz.
Sizin açmış olduğunuz hesaba başka bir bilgisayardan girilecek olursa uygulama bunu anlayacak ve e-posta adresinize onay maili gönderecektir. Böylelikle hesabınızın çalınma olasılığı en aza indirilmiş oluyor.
Steam'den Oyun Almak
Oyun almak için öncelikle uygulamaya giriş yapmalısınız. Ardından dilediğiniz oyunu aratabilir veya o an gördüğünüz bir oyunu beğenip sepetinize atabilirsiniz. Sonrasında seçtiğiniz oyunların tümünü satın alabilirsiniz. Satın almak istediğiniz oyunların tanıtım sayfasına girerek oyun fragmanlarına, görsellerine, detaylarına ulaşabilir aynı zamanda istek listenize ekleyip satın almak istediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Steam Aile Paylaşımı
Steam'in kullanıcılar ile ilgili sunduğu bir diğer hizmet ise aile paylaşımıdır. Bu sistem sayesinde ailenizle veya arkadaşlarınızla ortak bir hesaba sahip olabiliyorsunuz. Platform 5 hesabı aynı anda destekleyebilmektedir. Bu diğer 5 hesap ana hesabın oyunlarından yararlanabilmekte ortak olarak oyunda ilerlemeye katkı sağlamaktadır.
Steam Oyun İadesi Nasıl Yapılır?
Kullanıcılarına her konuda kolaylık sağlayan Steam, yanlış alınan veya alınıp sevilmeyen oyunlar için iade sistemi oluşturmuştur. Ancak belirlenen süre içerisinde iade yapılabilir. Bu süre, oynama süresine göre belirlenir ve iki saati geçtiğinde zaman dolar. İade işlemini gerçekleştirilebilmesi için oyun içi eşya kullanılmaması, oyunun değiştirilmemesi ve transfer edilmemesi gerekmektedir.
Oyun içinde eşya satın alınmışsa oyun geliştiriciler tarafından eşyaya yönelik iade seçeneğinin aktif olup olmadığı kullanıcılara bildirilecektir.
Ayrıca oyun iadesi için oyununuzu en geç 14 gün içinde almış olmanız gerekmektedir.
- Bu şartları sağladıktan sonra kütüphanenizde oyunu seçin, "Bağlantılar" başlığına daha sonra da "Destek" başlığına tıklayarak veya ttps://help.steampowered.com/ adresinden iade etmek istediğiniz oyunu seçin.
- Destek kısmında oyunu iade sebebini açıklayarak sorunun çözümü için çıkan yardım talebi veya para iadesi seçeneklerinden birini seçin.
- Para iadesini seçerseniz size sunulacak olan Steam cüzdanı ve Steam'e kayıtlı olan kredi kartı seçeneklerinden istediğinizi seçerek isteği gönder butonuna tıkladıktan sonra iade işleminiz gerçekleştirilecektir.
- İşlem incelemeye alındıktan sonra sonuç size e-posta yoluyla gönderilir.
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