Linux'a Gelen Intel Alder Lake Güncellemesi, Onu Windows'un Önüne Taşıdı!

Intel'in Alder Lake CPU'larından birini çalıştıran Linux kullanıcıları, Linux 5.16'nın piyasaya sürülmesinin ardından büyük bir performans artışı görecek. Intel'in 12. Nesil Core işlemcileri geçen yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüldüğünde, Microsoft'un işletim sisteminin en son sürümündeki yeni zamanlayıcı nedeniyle Linux'un aksine, Windows 11 üzerinde çok daha iyi bir performans gösteriyordu.
Şimdi ise, Linux 5.16'nın piyasaya sürülmesinden bu yana Linux kernel geliştirmelerinin bir sonucu olarak, açık kaynaklı işletim sistemi artık Alder Lake işlemciler altında Windows 11'den daha iyi performans elde edebiliyor.
Haber kaynağı Phoronix, Alder Lake CPU'larında Linux performansının ne kadar geliştiğini öğrenmek için iki işletim sisteminin tarama, kodlama, işleme, şifreleme ve açma/sıkıştırma sırasında alacağı sonuçları incelemek istemiş ve bir dizi karşılaştırma yapmış.
Phoronix, bu testler sırasında Asus Z960 anakart ve 64 GB DDR5-4400 RAM içeren bir Core i9 12900K sistemi kullandığını söylüyor. Haber kaynağı, Windows 11'e ek olarak, Linux kernel 5.16+ tabanlı üç Linux yayımını ve hala kernel 5.15 kullanan bir yayımı test ettiğini de ekliyor.
Web'de gezinme söz konusu olduğunda, Selenium karşılaştırmasında yalnızca Ubuntu 22.04 Daily Microsoft'un işletim sisteminin gerisinde kalırken Clear Linux 35810, Ubuntu 22.04 + Linux 5.16 ve Ubuntu + Linux 5.17 -rc3 Windows 11'den daha iyi performans gösterdi. Windows 11, Phoronix tarafından yürütülen testlerden 14'ünde ilk sırada yer alırken, testlerin 39'unda Linux en üst sırada yer aldı.
Yeni donanımın performansı başlangıçta umulan seviyeye ulaşmamış olsa da, burada olduğu gibi Linux kernel güncellemeleri ve arka plandaki birkaç ince ayar, performansta harikalar yaratabiliyor...
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