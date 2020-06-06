Linux'tan Heyecanlandıran Başarı, Windows 10'dan Geri Dönüş Sinyali

Mayıs 2020 işletim sistemi kullanım oranlarındaki değişiklikler, özellikle Linux açısından çok şey söylüyor. Windows cephesinde ise, özellikle Windows 7 konusunda aslında çok da şaşırtıcı olmayan sonuçlar dikkat çekiyor.