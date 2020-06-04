Bu Yaz Tatil Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Koronavirüs sebebiyle yaz aylarında tatile gitmek riskli mi? Eğer tatile çıkılacaksa nelere dikkat edilmeli? Havuz ve denizler koronavirüste risk taşıyor mu? Uzmanlar, bu yaz tatili döneminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıkladı. İşte tatile çıkacakların bilmesi gerekenler!