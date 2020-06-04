Sadece Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel Televizyon Sero TV Satışa Çıktı

Akıllı telefon kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bir televizyon olan Sero TV'nin ABD ve İngiltere'de satışa sunulduğu açıklandı. İşte Sero TV özellikleri ve ilginç tasarım öyküsü.