Sadece Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel Televizyon Sero TV Satışa Çıktı

Akıllı telefon kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bir televizyon olan Sero TV'nin ABD ve İngiltere'de satışa sunulduğu açıklandı. İşte Sero TV özellikleri ve ilginç tasarım öyküsü.

  • Ercan Uğurlu
İşte Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel TV

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesle özel televizyon modeli Sero TV, sonunda piyasaya çıkıyor. İlk olarak Güney Kore'de satışına başlanan Sero TV, CES 2020 fuarında da gösterilmişti. Şimdi ise dünya çapında satışına başlanmak üzere ilk adımlar atılıyor.

İlk olarak ABD ve İngiltere'de satışına başlanacak olan Sero TV, daha sonra global çapta pek çok ülke ve büyük mağazalarda tüketicilerle buluşacak. Peki, Sero TV diğer televizyonlardan neden daha farklı?

Sero TV'nin en önemli özelliği aslında tasarımında yatıyor. Geleneksel televizyon modellerine göre farklı olarak  dikey bir formatta kullanılabilen Sero TV, aynı zamanda 2 form arasında ilgi çekici şekilde dönüşebiliyor.

Özellikle Samsung'un Galaxy akıllı telefonları ile büyük uyum sağlayan Sero TV, telefonunuzu elinizde tutma şeklinize göre kendi ekseni etrafında dönüyor ve telefonunuzdaki görüntüyü size büyük ekranda aynı açıyla gösteriyor. Böylece hem dikey hem yatay hem çapraz şekillerde kullanılabiliyor ve bunu sezgisel şekilde sağlamasıyla da kuşkusuz farkındalık yaratıyor.

Sero TV'nin ekranı tam 43 inç büyüklüğünde. Üzerine ayrıca 60 watt'lık ses sistemi de bulunduran televizyon, bu sayede multimedya eğlence için de tasarlanmış. Özellikle Samsung'un Galaxy akıllı telefonları ile büyük uyum sağlayan Sero TV, dilerseniz geleneksel televizyon formuna da elbette dönebiliyor.

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