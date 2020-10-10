Linux Kullanımı Bir Anda Yarıya Düştü. Peki Bunun Sebebi Ne?

Linux'un kullanım oranı, son aylarda sert bir biçimde düştü. Bunun nedeninin, Linux meraklılarının Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışmaya başlaması olduğu düşünülüyor.
NetMarketShare'in yeni verilerine göre Linux cihazları, Eylül 2020 itibariyle tüm laptop ve masaüstü PC'lerin sadece yüzde 1,14'ünü oluşturuyordu. Önceki ay (ağustos) için bu oran yüzde 2,23 idi, dolayısıyla yüzde 50 gibi sert bir düşüşün yaşandığı gözleniyor. Linux'un kullanım oranı, bu senenin başlarında yüzde 3,57 gibi yüksek bir noktaya ulaşmıştı.
İlk bakışta Linux'un kullanım oranının düşmesine yol açacak bir neden yok gibi görünüyor. Hatta Lenovo'nun yeni Linux'a hazır laptopları ve iş bilgisayarlarını düşünürsek, Linux için her şeyin yolunda olması gerekirdi. Ancak tüm dünyanın daha çok evden çalışmaya başladığı bir dönemde (veya süreçte) çalışanlar, ofislerdeki bilgisayarları yerine daha "geleneksel" cihazları kullanmaya başlamış olabilirler.
NetMarketShare'in verilerinde diğer işletim sistemlerine baktığımızda, bu sene ocak ayında destek süresi tamamlanan Windows 7'nin yüzde 22,77 pazar payına sahip olması dikkat çekiyor.
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