Windows 7, Windows XP'nin İzinde Yoluna Devam Ediyor

Windows 10'un daha çok bilgisayara girmesi için çabalayan Microsoft'un yüzü, bu sıralar gülüyor olsa gerek. Yeni istatistikler, işletim sisteminin internet bağlantısı olan PC'lerin yüzde 61,26'sına girdiğini söylüyor.
Bununla birlikte destek süresi ocak ayında tamamlanan Windows 7, NetMarketShare verilerine göre yerini koruyor, hatta güçlendiriyor. Rapora göre işletim sistemi, bir ay önceki yüzde 22,31'lik kullanım oranını yüzde 22,77'ye çıkardı. Buradan Windows 7 kullanıcılarının henüz işletim sistemini terk etmek istemedikleri veya donanımlarını güncelleyecek imkanlarının bulunmadığı anlamı çıkarılabilir.
Windows 10 ise ağustostaki yüzde 60,57'lik pazar payını yüzde 61,26'ya yükseltmiş durumda.
Windows 7, 14 Ocak 2020'de "yaşam sonu" aşamasına girmişti, yani artık yama ve güvenlik güncellemesi almayacağı bir aşamaya gelmişti. Windows 7 kullananlara Windows 10 ile ilgili ücretsiz yükseltme ve çeşitli tanıtımlar gösterilse de, kullanıcıların bunlara aldırış etmediği anlaşılıyor.
Az önce de belirttiğimiz üzere kullanıcıların Windows 7 inadının sebebi, gerçek bir inattan ziyade eski donanımlar olabilir. Windows 10'un ilk çıktığı tarihten bu yana birkaç sene geçti ve işletim sisteminin gereksinimleri, artık daha yüksek (bunu Microsoft da söylüyor). Dolayısıyla Windows 7 kullanıcılarının bir bölümü, yepyeni bir donanım için yüksek miktarda para harcamak istemiyor olabilirler. Bu durumda Microsoft'un bu yavaş geçişe sabretmekten başka çaresi olmayabilir.
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