Windows 7, Windows XP'nin İzinde Yoluna Devam Ediyor

Windows 10 yavaşça yükselmeye devam etse de son veriler, kullanıcıların Windows 7'den pek vazgeçmediğini gösterdi. Bu durum, Microsoft'un bir türlü "öldüremediği" Windows XP'den sonra, ikinci XP vakası olabilir.