Samsung, Galaxy S21 Serisinin Pilleri İçin Yeni Bir Karar Aldı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi ceplerinin, yani Galaxy S21 serisinin, üretim maliyetini düşürmek için Çinde üretilen pilleri kullanacağı iddia edildi.

Galaxy S21 serisine Çinli pil

Samsung'un amiral gemisi telefonlarında kullandığı pilleri Samsung SDI'ya ek olarak birden fazla kaynaktan tedarik ettiği biliniyor. Şimdi ise firmanın Galaxy S21 serisinde kullanacağı pilleri Çin'den alacağı iddia edildi.

Sammobile'ın raporuna göre Samsung, pilleri Amperex Technology'den tedarik edecek. Pillerin arasında Samsung'un pil bölümü Samsung SDI da olacak. Samsung'un daha önce Galaxy A ve Galaxy M serisi için Amperex'ten pil tedarik ettiğini söyleyelim. Amperex, Galaxy S9 gibi bazı amiral gemileri için de pil üretmişti. Mobil cihazlarda kullanılan pillere yoğunlaşan Amperex'in pazar payının 2019'da yüzde 17,1 olduğu belirtiliyor. Bu oran Amperex'i yüzde 28,4 paya sahip Samsung SDI ve yüzde 19,5 paya sahip LG Chem'in hemen gerisinde üçüncü yapıyor.

Samsung'un Çinli üreticiyi tercih etmesi, bir sonraki amiral gemisinin maliyetini düşürmeye ve karı artırmaya yönelik bir hamle olabilir. Daha önceki raporlar, Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra'nın sırasıyla 4.000mAh, 4.8000mAh ve 5.000mAh pillerle geleceğini söylemişti.

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