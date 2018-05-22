Lityum-iyon Pillerde "Bomba Tehlikesi"

Artık işinize yaramayan lityum-iyon bataryaları çöpe atmanızın, onları küçük birer bombaya dönüştürdüğünün farkında mısınız?

Lityum-iyon Pillerde "Bomba Tehlikesi"

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yapı Kredi Mobil Uygulamasını denedik!

15 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tesla Model 3 Çift Motor Performans Sürümü
Uygun Fiyatta İddialı LG Q7'ler Geldi!
Anneler Günü'nde Rekor Kırıldı. İşte O Veriler!
3 Boyutlu Kulaklık Firması Ossic Çuvalladı!
Facebook, Skandala Rağmen Bana mısın Demiyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir