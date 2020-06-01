Logitech, G915 TKL Mekanik Oyuncu Klavyesini Tanıttı

Üstün mühendislik teknolojileri ile özenle tasarlanan Logitech G915 TKL Mekanik Oyuncu Klavyesi tanıtıldı. G915 TKL, oyun tutkunlarını güç ve performansı keşfetmeye davet ediyor.