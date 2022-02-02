Logitech'ten RightSight 2.0 Müjdesi!

Logitech, görüntülü aramalar sırasında hem konuşmacının hem de toplantı odasının görüntüsünü aynı anda ekranda sunan RightSight 2.0 yazılımıyla, hibrit çalışanlar için daha eşitlikçi bir deneyim imkanı sunuyor. Katılımcılar, RightSight 2.0 otomatik kadrajlama teknolojisi sayesinde aktif konuşmacıyı takip ederken aynı anda gruptan bir kişinin diğerine işaret etmesi veya beyaz tahtaya yazması gibi hareketleri de takip edebiliyorlar.
Pandemi ile birlikte iş hayatı uzun vadeli bir hibrit çalışma sistemine adapte olmaya başlamışken, Logitech, farklı katılımcıların fiziksel bir toplantıda yaşayacakları sürükleyici ve kapsayıcı deneyimleri dijital toplantılarda da sunabilmek adına yazılım zekasını geliştirmeye devam ediyor. Logitech RightSight 2.0 ile dijital toplantıları şimdi ve gelecekte daha interaktif ve eşitlikçi hale getirmeyi hedefliyor.
Logitech Türkiye Video Konferans Ürünleri Kategori Yöneticisi Kürşat Fatih Masatçı, "Online toplantıların hayatımıza girmesiyle birlikte, her kullanıcının benzer sorunlarla karşılaştığını gözlemledik. Basit insani etkileşimler ortadan kalktı, senkronize bir şekilde söz alma, sunumda etkileşim yakalama gibi fiziksel etkileşim odaklı duygularımızı birbirimize geçirmekte zorlanır olduk. RightSight 2.0, katılımcılar için eşitleyici bir görev üstleniyor, böylece herkes bulundukları yerden bağımsız olarak konferans odasındaki meslektaşlarıyla eşit şartlarda ve görünürlükte işbirliği yapabiliyorlar. Bu anlamda RightSight 2.0, Logitech'in iş yapış şekillerini daha da iyi ve verimli hale getirmek üzere gerçekleştirdiği en yeni yapay zeka yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor." dedi.
RightSight 2.0, insanların odadaki yerleşimini ve seslerinin yerini tespit etmek için ses ve video zekasını birleştirir. Speaker View, aktif konuşmacının ve tüm grubun resim içindeki görüntüsünü* oluşturmak için Rally Bar ve Rally Bar Mini'deki iki kamera sistemini kullanan yeni bir moddur. Aktif konuşmacı, konuşmacı değiştikçe düzgün bir şekilde kaydırma ve yakınlaştırma yapan ana kamera kullanılarak çerçevelenirken, geniş açılı AI Vizör, odayı çerçeveleyerek uzaktaki katılımcıların tüm toplantı sürecini net bir şekilde görmesini ve duymasını sağlar. IT yöneticileri, ekiplerine en uygun şekilde Konuşmacı Takibi ve Grup Takibi (RightSight'ın orijinal otomatik kadrajlama uygulaması) arasında geçiş yapma esnekliğine sahiptir.
RightSight 2.0'ın Konuşmacı Takibi, Logitech'in tüm önemli bulut video konferans ortaklarıyla uyumludur ve IT ekiplerine Logitech video işbirliği ekosistemlerinin hibrit çalışma alanlarının gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacağına dair güvence verir. Bu özellik, Android ve Windows'ta Microsoft Teams Rooms ile resim içinde resim modu olarak çalışacak ve konuşmacı ve oda akışlarının her birini ayrı pencerelerde gösteren Zoom Rooms çoklu akış teknolojisine sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
Kullanılabilirlik
RightSight 2.0'ın Konuşmacı Takibi, Rally Bar ve Rally Bar Mini için CollabOS 1.5'te herkese açık beta olarak artık dünya çapında ücretsiz olarak sunulmaktadır. Rally Bar ve Rally Bar Mini'ler, Sync cihaz yönetimi yazılımında veya Zoom Cihaz Yönetimi ve Teams Admin Center gibi ortak platformlar aracılığıyla güncellenebilir.
*Resim içinde resim görünümü, CollabOS 1.5'te mevcuttur. Görüntü düzenleri, video konferans hizmetine göre değişir.
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