ASUS Republic of Gamers, Herculx'i Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), güç kaynağı kapağı bulunan çoğu bilgisayar kasasına uyumlu, alet gerektirmeden kurulabilen ekran kartı sabitleyicisi ROG Herclux'u duyurdu. Modern ROG ekran kartlarında esnemeyi ve PCB'de aşınmayı azaltan tam boy arka plakalar ve dahili sağlam çerçeveler bulunuyor. Ancak, üç yuva yer kaplayan kalın ve yüksek performanslı ekran kartlarında kullanıcılar kartın ömrünü uzatmak ve sallanmasını engellemek için ek destek kullanmayı da talep edebiliyor. ROG Herclux'un dikey tasarımı piyasadaki en büyük ekran kartlarını bile destekleyecek kadar güçlü.
ROG Wingwall gibi diğer seçenekler bilgisayar kasasındaki açık genişletme yuvasına monte ediliyor. Açık bir yuva olduğunda bu modelin yatay tasarımı harikalar yaratıyor. Ekran kartının altında bir PSU koruma kapağı bulunan kasaların çoğuna uyan ROG Herclux ise kullanımı çok kolay bir alternatif. Emici kauçuktan üretilen tek parça ayak sağlam bir taban oluşturuyor. Bu kısım, koruma kapağının üzerine sağlam bir şekilde oturarak GPU'yu alttan destekliyor. Bu dikey tasarım sayesinde bir eklenti kartı yuvası da boş kalmış oluyor. Böylece kullanıcılar ekran kartlarının sallanmasını engellerken, daha kısa boylu genişletme kartları ekleyebiliyor veya daha sabit bir hava akışı elde edebiliyor. Destek sütunu ve karşı ağırlıklar uzun vadeli yapısal bütünlük için çinko alaşımdan üretildi.
ROG Herclux'u yerleştirmek çok kolay. İki ayar mekanizması ile 72 - 128 mm aralığında destek veren bu ürün hiçbir alet gerektirmeden her boydan kasaya uyum sağlıyor. Kullanıcılar ince ayar makarasını kullanarak yerleşik çarkı döndürüp parçayı yukarı aşağı ayarlayabiliyor. Çıkarılabilir katman ise Herclux yerine oturduğunda GPU'nun tam yatay kalmasını sağlıyor. Çerçeve çıkarıldığında ekran kartının veya diğer bileşenlerin hasar görme riskini azaltmak için, destek yapısı tek tuşla yavaş ve sorunsuz şekilde yerinden ayrılabiliyor.
ROG Herclux, sisteminize ekstra hava da katıyor. Entegre adreslenebilir RGB LED kısım, Aura Sync ile uyumlu. Bu sayede sistem aydınlatmasıyla kolayca senkronize olabiliyor. Eşsiz 3D aydınlatma deseni ve ROG logosundaki şeffaf geçiş efektiyle Herclux, ekran kartınıza stil katacak.
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