Logitech'ten Sevgililere Güzel Seçenekler

Hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünler artık en iyi hediye alternatifleri arasında başta geliyor. Logitech, hayatı kolaylaştıran teknolojik ekipmanlarıyla her kullanıcıya ve tarza özel hem işlevsel hem de güçlü tasarıma sahip öneriler sunuyor.
Farklı renk seçenekleriyle çalışma alanlarına keyif katmak isteyenlere...
Sevdiklerinin masa stilini Logitech ile renklendirmek isteyenler için K380 Multi-Device Bluetooth Klavye ve Pebble M350 Mouse, hem renkli hem de işlevsel seçenekler arasında yerini alıyor.
Mobil çalışmayı benimseyenlere...
Logitech, emoji tuşuyla duygularını yansıtmayı sevenlere ve mobil çalışanlara özel, MX Keys Mini Klavye ve MX Anywhere 3 ikilisini sunuyor.
Romantik ortamın olmazsa olmazı müzik diyenlere...
Romantik çalma listeleri ile evde konser havası oluşturmak isteyen sevgililere ise güçlü, taşınabilir kablosuz hoparlör Ultimate Ears Wonderboom 2, eğlenceli bir hediye alternatifi oluyor.
Oyun meraklılarına...
Logitech'in G435 LIGHTSPEED kablosuz oyuncu kulaklığı, G305 LIGHTSPEED kablosuz oyuncu mouse'u ve G923 yarış direksiyonu, oyun tutkunu çiftlerin yüzünü güldürürken aynı zamanda oyunculara rekabette şans tanıyor.
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