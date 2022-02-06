Mac Kullanıcılarının Güvenliği İçin 5 İpucu

Mac cihazlarının güvenliğini sağlamak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli unsurlar olduğuna dikkat çeken Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 2022'de kullanıcıların izlemeleri gereken 5 temel adımı sıralıyor.

Mac Kullanıcılarının Güvenliği İçin 5 İpucu

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