Lord Of The Rings'in kadrosu belli olmaya başladı!
Popüler fantastik eser Lord Of The Rings'in (Yüzüklerin Efendisi) kadrosu yavaş yavaş belli oluyor!
- Barış Terun
Amazon'un sahip olduğu dijital yayın platformu, muazzam derecede iddialı bir projeyle karşımıza çıkmak üzere... Lord of The Rings'in köken hikayesini konu alan yapım (Maalesef Silmarillion efsanesinden bahsetmiyoruz), yılın sonuna kadar Amazon Prime üyesi beyaz cam tutkunları ile buluşacak.
Ünlü sinema ve teknoloji sitesi Variety'nin raporlarına göre, Lord of The Rings kurgusal evreninden yüzlerce yıl önce hayata geçirilen ve Hobbit ile LOTR arasında biçimlenen çarpıcı projede Markella Kavenagh, kadronun ilk üyesi olarak karşımıza çıkacak. Markella Kavenagh'ın "Tyra" rolünü üstlenmesi bekleniyor. Lakin Tyra, hiçbir J.R.R. Tolkien eserinde karşımıza çıkan bir figür değil. Yani yapımcı stüdyo gerek J.R.R. Tolkien, gerekse oğlu Christopher Tolkien tarafından oluşturulan mitolojileri ciddiye almamayı tercih ediyor.
Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, seriyi Jurassic World: Fallen Kingdom'dan tanıdığımız, bol ödüllü isim J.A. Bayona yönetecek. Game of Thrones(Taht Oyunları) serisinin senaristlerinden Bryan Cogman da, seride aktif rol oynayacak.
Yapımın İkinci Çağ'da; yani Sauron'un kılık değiştirerek; Elfleri, İnsanları ve Cüceleri kandırarak "Hepsine hükmedecek Tek Yüzüğü" dövdüğü zamanı konu alması bekleniyor. Dizi, 2019 yılının son aylarında gösterime girecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın