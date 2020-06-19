LOTR sevenlere üzücü haber! Lord of The Rings'in yıldızı hayatını kaybetti

Dünyanın en kült yapımlarından Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins'in yaşlı halini canlandıran oyuncu Sir Ian Holm hayatını kaybetti. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Holm, uzun bir süredir Parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu.
Sir Ian Holm, Bilbo Baggins'in yanı sıra "Ateş Arabaları" filmindeki antrenör Sam Mussabini, "Beşinci Element"teki Cornelius ve "Yaratık" filmindeki Ash rollerini canlandırmıştı. Oyuncunun Oscar adaylığı da bulunuyordu.
Sir Ian Holm, sinemadan önce de köklü bir tiyatro geçmişine sahipti. Lord of The Rings ve Hobbit filmlerinde de canlandırdığı Bilbo Baggins yaşı ilerledikçe hafıza sorunu yaşıyordu ve kimseyi hatırlamaz oluyordu.
Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde hobbit Bilbo Baggins, Chariots of Fire filminde antrenör Sam Mussabini, Beşinci Element filminde Vito Cornelius ve Yaratık filminde androit Ash rolleri ile sinemaseverler tarafından tanınıyordu.
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