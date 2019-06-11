Lucifer'dan İyi Haber Geldi!
Netflix'in karanlıktan alıp başarıya taşıdığı dizisi Lucifer için iyi haber geldi: Lucifer Morningstar henüz bize veda etmiyor!
- Barış Terun
Öncelikle Lucifer Morningstar ve "kurgu karakter" hakkındaki bildiklerimizi paylaşmak istiyoruz. Lucifer Morningstar, "Yaratıcı"dan sonra DC Comics'in Michael Demiurgos ile birlikte en güçlü figürleri arasında. Michael Demiurgos maddeyi yaratırken Lucifer Morningstar, muazzam iradesiyle maddeden yeni şeyler yaratmayı beceriyor. Vertigo ve DC Comics baz alınırsa, Lucifer kendisine özel bir evren yaratma becerisine sahip bir varlık. Lakin dizide, bu yeteneklerinden hiçbirini sergileyemiyor ve karşımıza bambaşka bir karakter olarak çıkıyor.
Lucifer'in TV serisinde, boşboğaz "şeytan"; Cennet, Cehennem ve Yaratıcı hakkında ilginç iddialarda bulunuyor. Çizgi-roman serisinin aksine Lucifer Morningstar, yeni bir evrenin kralı olmak niyetinde değil ve zamanını Dünya'da geçirmeyi tercih ediyor. Özel bölümlerde ise Yaratıcı'nın ağzından, Lucifer'in ne kadar özel olduğu hakkında birbirinden ilginç açıklamalar işitiyoruz.
Lucifer'in dördüncü sezonu, Netflix'in ellerinde muazzam başarılar ve inanılmaz derecede yüksek izlenme oranlarına imza attı. İlk 3 sezonu Fox'ta yayınlanan Lucifer'i karanlıktan alan Netflix, çok başarılı bir iş çıkarttı. Bu sezonun, son sezon olacağı dedikoduları ortalıkta dolanırken, iyi haber şimdi geldi: Beşinci ve son sezon, bizzat Netflix tarafından yayınlanacak. Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D. B. Woodside, Lesley-Ann Brand, Rachael Harris ve Tom Welling'in yer alacağı son sezon; muhtemelen 2020 yılında karşımızda olacak...
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