Lumia Camera, Android'li Nokia'lara Gelebilir!
Lumia telefonların belki de en beğenilen özelliği, çok yakında Android'li Nokia'lara gelebilir!
Lumia Windows Phone'lardaki gelişmiş kamera kullanıcı arayüzündeki dairesel kontroller, Windows Phone ekosistemindeki en önemli avantajlardan biri olarak tanımlanıyordu. Şu ana kadar bu arayüz Windows kullanıcılarına sınırlıydı. Ama yeni bir patent transferi bu yenilikçi arayüzü Android telefonlarda da görebileceğimiz umudunu yarattı. Yine bir Nokia telefonunda görmemiz büyük olasılık, ama "Nokia Camera" ismini taşıyıp taşımayacağı belli değil.
Çarşamba günü Avrupa Birliği Entellektüel Mülkiyet Ofisi'ne yapılan başvurulara göre Microsoft, UI'nın patentini HMD'ye transfer etmiş durumda; yani yeni Nokia telefonları üreten şirkete...
Nokia 3, 5 ve 6 gibi son Nokia Android cihazlarındaki Camera UI'ye olan düşük desteği düşününce, HMD'nin dairesel kamera arayüzünü yeni Nokia Android deneyimini güçlendirmek için kullanacağını düşünmek akla yatkın geliyor.
16 Ağustos'ta çıkacak olan yeni Nokia amiral gemisi, çift 13MP kamerası için ZEISS optiklere sahip olacak. Bu eski Nokia Lumia Windows amiral gemilerindeki temel bir donanım özelliğiydi.
Bu arada Microsoft da hala UI'yı kullanma lisansına sahip, yani bu kesin olarak bu özelliğin Windows kamera uygulamasından gideceği anlamına gelmiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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