LY 650 Modeliyle Lexus Denizleri Fethedecek

Lexus'un sıradaki konsepti, diğerlerinin aksine yollar için değil denizler için tasarlandı.

LY 650 Modeliyle Lexus Denizleri Fethedecek

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