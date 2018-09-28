LY 650 Modeliyle Lexus Denizleri Fethedecek
Lexus'un sıradaki konsepti, diğerlerinin aksine yollar için değil denizler için tasarlandı.
Premium otomobil üreticisi Lexus, LC 500 ve yeni RC Luxury Sports Coupe modelini piyasaya sürmüştü. Sıradaysa lüks yatlar var. Japon üretici geçtiğimiz günlerde araba modellerinin yanı sıra üçüncü Lexus amiral gemisi olarak mükemmel bir performans sergileyen LY 650'yi üretme planını açıkladı.
Tahmin edeceğiniz gibi 20 metrelik yat, modern detayları ile dikkat çekiyor. Ayrıca yat, otomobillerin iç kısımlarında görülebilen spor tasarımın birçoğunu da yansıtıyor.
Okyanusları gezen bir Lexus'un, her açıdan premium olan bir markayı mükemmel bir şekilde temsil edeceğini düşünen başkan yardımcısı Shigeki Tomoyama yaratıcı vizyonu ile dikkatleri üzerine topluyor.
Lexus Sport Yacht konsepti, daha önce Japonya Uluslararası Boat Show'da sergilenmişti. Etkinlikte şirketin deniz bölümünden sorumlu olan Tomoyama, dünya çapında satış için üretilecek bir Lexus yatına yönelik planlarını açıklamış ve "Geçen yıl mühendislik, inşa ve test etme konusundaki inanılmaz deneyimlerimize dayanarak, yeni ve daha büyük bir yat üretmenin bir sonraki cesur adımını atmaya karar verdik" şeklinde konuşmuştu.
Lexus kutunun dışında düşünmeyi seviyor. En bariz örneklerden biri kendi hoverboard'unu üretmeyi düşünüyor olması. Ürünün oldukça sınırlı bir test ortamında olması gereken gibi çalıştığı gelen bilgiler arasında!
LC 500 gibi kesinlikle harika görünümlü bir coupe araca sahipseniz ve eğer yeterince şişkin bir cüzdanınız varsa, Lexus konforunu suya taşımak için LY 650 iyi bir alternatif gibi duruyor.
Yavuz Alp Şimşek
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