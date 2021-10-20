M1 Max'li MacBook Pro mu Daha Güçlü, Yoksa PlayStation 5 mi?

18 Ekim'de düzenlenen Apple Unleashed etkinliğinde yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını tanıtan Apple, işlemcilerini de bu yeni modellerle güncellediğini açıklamıştı. M1 Pro ve M1 Max şeklinde farklı varyantlarla tanıtılan yeni işlemcilerden tepe model olan M1 Max, şirketin amiral gemisi MacBook Pro 16" modelinde yer alıyor. Apple'ın iddiası, M1 Max'li MacBook Pro 16" modelinin en güçlü dizüstü bilgisayar olduğu yönünde olurken, aynı zamanda M1 Max'in grafik gücü potansiyeli konusunda da iddialı. Peki, M1 Max'li MacBook Pro 16" mi güçlü yoksa Sony PlayStation 5 mi?
Evet, biri oyun konsolu, diğerininse dizüstü bilgisayar olduğunu düşünerek bunun pek de adil bir karşılaştırma olmadığı açık. Ancak işin performans boyutu merak edilmiyor da değil. En azından Vadim Yuryev isimli biri bu konuyu merak etmiş ve birtakım testler gerçekleştirmiş.
The moment you realize that the M1 Max chip's 400GBs of memory bandwidth is almost as fast as the PlayStation 5's 448GBs. So we're basically getting a PS5 in a laptop. pic.twitter.com/2DxtIN0nwo— Vadim Yuryev (@VadimYuryev) October 18, 2021
Test sonuçlarını twitter hesabından paylaşan Yuryev, bu karşılaştırma testlerinde bellek, grafik ve SSD hızlarını odağına almış. Test sonuçlarına göre ise PlayStation 5, bellek bant genişliğinde M1 Pro'yu geride bırakıyor. M1 Max'li MacBook Pro 16", 400 GB/s bandwith değerini elde ederken, PlayStation 5'in bu skoru 448GB/s.
Raw GPU performans sonucunda ise 2 cihaz birbirine oldukça yakın. M1 Max, 10.4 tflops performans üretirken, PS5 ise 10.3 tflops sonucuna ulaşmış. Fakat SSD konusunda M1 Max fark atmış demek mümkün. Zira sonuçlar 7.4GB/s'ye 5.5GB/s M1 Max lehine.
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