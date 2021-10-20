M1 Max'li MacBook Pro mu Daha Güçlü, Yoksa PlayStation 5 mi?

Apple'ın yeni tanıttığı M1 Maxli MacBook Pro mu daha güçlü, yoksa Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 mi? Ortaya ilginç bir karşılaştırma çıkmış...

  • Ercan Uğurlu
M1 Max'li MacBook Pro mu Güçlü Yoksa PS5 mi?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Siyah PlayStaton 5 İçin "Şimdilik" Yolun Sonu
Doğuştan COVID-19 Bağışıklığına Sahip İnsanlar Umut Olacak!
Marvel'ın 2022'de Çıkması Beklenen Tüm Filmlerinin Ertelediği Duyuruldu!
Sony, Stok Sıkıntılarına Rağmen, PlayStation 5 ile Koltuğu Geri Aldı!
Köpek Büyüklüğünde Bir Akrep: Eurypterida ile Tanışın!

 

 