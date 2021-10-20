Sony, Stok Sıkıntılarına Rağmen, PlayStation 5 ile Koltuğu Geri Aldı!

Sony, PlayStation 5 ile ABD'de liderlik koltuğunu geri aldı. Şirket, Kasım 2018 yılında liderliği Nintendo'ya kaptırmıştı.

  • Ercan Uğurlu
Sony, PlayStation 5 ile ABD'de Koltuğu Geri Aldı

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