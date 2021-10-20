Sony, Stok Sıkıntılarına Rağmen, PlayStation 5 ile Koltuğu Geri Aldı!

PlayStation 5, piyasaya 12 Kasım 2020 tarihinde çıkmış ve piyasaya giriş yaptıktan hemen sonra da hızlı bir satış grafiği elde etmişti. Ancak yeni konsol için yeni bir kilometre taşı daha geldi ve PS5, ABD satışlarında Nintendo Switch'i geride bırakmayı başardı.
Nintendo Switch, ABD'de en çok tercih edilen konsollar arasında. Hatta öyle ki, son 3 yıldır ABD'de en çok satan oyun konsolları arasında başı çeken Nintendo Switch, artık tahtı PlayStation 5'e devretmiş.
Video Oyun Endüstrisi Danışmanı Mat Piscatella'nın açıklamasına göre PlayStation 5, geçtiğimiz ay itibariyle liderlik koltuğu el değiştirdi ve Nintendo Switch'in 33 aydır oturduğu koltuk bir kez daha el değiştirdi ve Sony, bir kez daha koltuğun sahibi oldu. Son olarak Kasım 2018 yılında PlayStation 4 ile en çok satan oyun konsolu konusundaki liderliğini Nintendo'ya devreden Sony, Eylül 2021 tarihinde PlayStation 5 ile geri dönmüş durumda.
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