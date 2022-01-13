Maaşınızı Bitcoin Olarak Almak İster miydiniz?

Bir ödeme platformu olan Paysafe'in gerçekleştirdiği araştırmada, kripto para varlığı bulunan insanların yarıdan fazlasının maaşını da bitcoin veya ether cinsinden almak istediği ortaya çıktı. Genelde gençler arasında yaygın olan bu eğilim, kripto paraların gelecek için en yatırım olarak değerlendirilmesinden kaynaklanıyor gibi görünüyor.
Araştırma ABD ve İngiltere'den 2.000 kişi üzerinde gerçekleştirildi ve araştırmacılar başka ülkeler hesaba katıldığında bu rakamın değişebileceğini de belirtiyorlar. Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 60'ı mağazaların önümüzdeki yıl içinde kripto para ile ödeme almaya başlayacağını düşündüğünü söylüyor. Yüzde 49'u ise, alım-satım kolaylaşırsa önümüzdeki beş yıl içinde Dünya'da herkesin kripto para sahibi olacağını tahmin ediyor.
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