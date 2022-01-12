Dünyanın Muhtemelen Madalya Almış Tek Faresi Magawa Hayatını Kaybetti!

Dünya, mayın tespiti ve imhasında önde gelen bir ismi kaybetti. Ama bu isim, düşündüğünüz gibi bir insan değil; bir keseli sıçan... Magawa isimli sıçan, sekiz yaşında, huzur içinde gözlerini kapattı. 8 yaş, Afrika devi bir keseli sıçan (Cricetomys ansorgei) için hiç de fena bir süre değil.
Kariyeri boyunca 100'den fazla kara mayını ve diğer patlayıcıları tespit eden Magawa, 2020'de ona bir hayvanın alabileceği en yüksek kahramanlık ödülü olan PDSA Altın Madalyasını kazandıran başarılarıyla tanınıyordu.
Fareler, dünyanın birçok yerinde kötü bir üne sahip olsalar da, Magawa'nın evi APOPO, uzun süredir bu akıllı kemirgenin başarılarını kutluyordu. "HeroRATs" ve "HeroDOGs" lakaplı koku algılama farelerini ve köpeklerini eğitmek için kurulan APOPO'nun temel amacı, Kamboçya'daki kara mayınlarını ortadan kaldırmak.
Magawa, parlak bir kariyerin ardından, 2021'de bir emeklilik partisiyle birlikte kariyerine son vermişti.
APOPO, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Katkıları Kamboçya'daki toplulukların yaşamasına, çalışmasına ve çocukların oynamasına imkan tanıdı. Yaptığı her keşif Kamboçya halkının yaralanma veya ölüm riskini azalttı. Magawa'nın Kamboçya'da mayın tespit faresi olarak kurtardığı hayatlarda kalıcı bir miras bıraktığı kesin."
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