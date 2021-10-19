MacBook Pro 16 inç (2021) Tanıtıldı: Gelmiş Geçmiş En İyi Laptop O mu?

Apple'ın Unleashed etkinliğinde resmi olarak tanıttığı MacBook Pro 16 inç (2021), gelmiş geçmiş en iyi dizüstü bilgisayar olmaya aday. İşte tüm özellikleri ve fiyatı...