MacBook Pro 16 inç (2021) Tanıtıldı: Gelmiş Geçmiş En İyi Laptop O mu?

Apple MacBook Pro 16 inç (2021), Apple MacBook Pro 14 inç (2021) ile birlikte resmi olarak tanıtıldı ve bu yıl gördüğümüz en heyecan verici dizüstü bilgisayarlardan biri olduğunu ve hatta muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en iyi dizüstü bilgisayar bile olabileceğini söyleyebiliriz. Yeni MacBook Pro 16 inç, Apple'ın Unleashed etkinliğinde sahneye çıktı ve beklemeye değdiği kesin.
M1 çipinin ve yeni, daha küçük MacBook'ların ve iMac'in başarısından sonra, tüm gözler bir duyuru umuduyla Haziran ayında WWDC 2021'e çevrilmişti ancak beklenen duyuru gelmedi. Bunun yerine yeni MacBook Pro 16 inç'i, nihayet gösterilmeye hazır olması için Ekim ayına kadar beklemek zorunda kaldık.
Sekiz performans çekirdeği ve iki verimlilik çekirdeği içeren yeni 10 çekirdekli M1 Pro veya M1 Max çipleri ile güçlendirilen yeni MacBook Pro 16 inç'in performans açısından önemli bir adım olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Ayrıca Apple, hem yeni M1 Pro hem de M1 Max çiplerinin MacBook Pro 16 inç'teki (2019) Intel Core i9'dan iki kat daha hızlı olduğunu söylüyor. M1 Pro, 32GB RAM'de maksimuma çıkarken, M1 Max 64GB'ta maksimuma çıkabiliyor.
Ayrıca firma, yeni MacBook Pro 16 inç (2021)'in verimliliğinin pil ömrünü 21 saate kadar uzatabileceğini ve bunun en uzun ömürlü Intel veya AMD dizüstü bilgisayar işlemcilerinin kapasitesinin çok ötesinde olduğunu da iddia ediyor.
GPU tarafında ise, M1 Pro MacBook Pro 16 inç, 16 çekirdekli bir GPU'ya sahipken, M1 Max MacBook Pro 16 inç, şimdiye kadarki bir MacBook Pro'daki en hızlı grafikler için 32 çekirdekli bir GPU'ya sahip.
Yeni Apple MacBook Pro 16 inç (2021) ön siparişlere açıldı ve teslimatın 26 Ekim'de başlaması bekleniyor. Apple MacBook Pro 16 inç (2021) M1 Pro modelinin başlangıç fiyatı 2,499 ABD Dolarıyken, M1 Max modeli 3,499 ABD Doları'ndan başlıyor.
Apple MacBook Pro 16 inç (2021) tasarımına gelince, güncellenen bağlantı noktalarının ötesinde çok fazla değişiklik yok. Kasa, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki renkte sunuluyor ve daha parlak renkler görmek isteyenlerimiz olsa da, bugün gördüğümüz her şey göz önüne alındığında renk tercihinin çok önemli olmadığını söyleyebiliriz.
Portlar (girişler) açısından MacBook Pro 16 inç (2021), Touch ID'li Magic Keyboard, Force Touch trackpad ve 140W USB-C güç adaptörünün yanı sıra üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir SDXC kart yuvası ve bir MagSafe 3 portuna sahip.
MacBook Pro 16 inç (2021), 1000 nit'e kadar sürekli, tam ekran parlaklık sunan mini LED teknolojisine sahip Liquid Retina XDR ekranla Apple'ın bir başka teknolojisini barındırıyor. Dahası, MacBook Pro 16 inç (2021), 1.600 nit'e kadar en yüksek parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunabiliyor.
Ekran, P3 geniş renk gamı kapsamı sunuyor ve daha yumuşak gradyanlar için bir milyar rengi destekliyor. Ekran, aynı zamanda sevilen ve beklenen 120 Hz yenileme hızıyla geliyor ve bu da onu şimdiye kadarki en hızlı MacBook Pro 16 inç ekranı yapıyor.
M1 Pro çipi, birinci nesil Apple silikonu olan Apple M1 çipine göre büyük bir yükselme sağlıyor. Apple, M1 Pro ve M1 Max'in Intel Core i9 işlemci tarafından desteklenen Apple MacBook Pro 16 inç'ten (2019) iki kat daha güçlü olduğunu söylüyor ve bu iddianın kullanıcılarıyla buluştuktan sonra test edilerek doğrulanması gerekse de, kesinlikle Intel Core i9'un verimlilik çekirdeği olmayan sekiz çekirdekli bir çip olduğu düşünüldüğünde, mümkün gözüktüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.
Apple'ın MacBook Pro 16 inç (2019) için beklenen performans kazanımları için sağladığı bazı istatistikler ise şu şekilde:
- Xcode kullanılarak 3,7 kata kadar daha hızlı proje oluşturma.
- Logic Pro'da 3 kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisi.
- NASA TetrUSS'de 2,8 kata kadar daha hızlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği performansı.
- Final Cut Pro'da M1 Pro ile 9,2 kata ve M1 Max ile 13,4 kata kadar daha hızlı 4K işleme.
- Affinity Photo'da M1 Pro ile 5,6 kata ve M1 Max ile 8,5 kata kadar daha hızlı birleşik vektör ve raster GPU performansı.
- Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio'da M1 Pro ile 3,6 kata ve M1 Max ile 5 kata kadar daha hızlı efekt oluşturma.
- Final Cut Pro'da M1 Pro ile 8,7 kata ve M1 Max ile 11,5 kata kadar daha hızlı nesne izleme performansı.
- Adobe Premiere Pro'da 1080p ProRes 422 videoda 7,2 kata kadar daha hızlı sahne düzenleme algılama.
- Adobe Photoshop'ta görüntülerdeki nesneleri seçerken 2,6 kata kadar daha hızlı performans.
- NASA TetrUSS'de 3 kata kadar daha hızlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği performansı.
- Xcode'da 2,1 kata kadar daha hızlı proje derlemeleri.
- Vectorworks'te 2,1 kata kadar daha hızlı yayınlama performansı.
- Affinity Photo'da M1 Pro ile 2,9 kata ve M1 Max ile 4,5 kata kadar daha hızlı birleşik vektör ve raster GPU performansı.
- Maxon Cinema 4D'de Redshift ile M1 Pro ile 2,5 kata kadar ve M1 Max ile 4 kata kadar daha hızlı oluşturma.
- Final Cut Pro'da M1 Pro ile 1,7 kata ve M1 Max ile 2,9 kata kadar daha hızlı 8K işleme.
- Adobe Premiere Pro'da 1080p ProRes 422 videoda 4,4 kata kadar daha hızlı sahne düzenleme algılama.
- Final Cut Pro'da M1 Pro ile 3,6 kata ve M1 Max ile 4,9 kata kadar daha hızlı nesne izleme performansı.
- Adobe Photoshop'ta görüntülerdeki nesneleri seçerken M1 Pro ile 1,5 kata ve M1 Max ile 2 kata kadar daha hızlı performans.
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