MacBook Pro 14 inç (2021) Tanıtıldı; İşte Özellikleri ve Fiyatı...

Apple MacBook Pro 14 inç (2021), 2021'in en çok beklenen ürünlerinden biriydi ve şimdi Apple'ın Unleashed etkinliğinde resmi olarak duyurulduğundan, artık tahminlere gerek kalmadı.
MacBook Pro 13 inç'in (2020) piyasaya sürülmesinden sonra hala daha güçlü, kompakt bir profesyonel dizüstü bilgisayar için talep vardı ve 13 inçlik modelin mevcut nesil MacBook Air ve 24 inç iMac aynı M1 SoC'yi kullanmasından dolayı bu talebin şaşırtıcı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Neyse ki yeni duyurulan biraz daha büyük boyutlu profesyonel cihaz, M1 Pro ve M1 Max olmak üzere iki güçlü yeni işlemciye sahip.
MacBook Pro 14 inç (2021) birkaç ay boyunca çeşitli sızıntılarda ve söylentilerde ortaya çıkmıştı. Artık bekleyiş sona erdi ve görünüşe göre bu yeni MacBook Pro, eski Intel destekli sürümleri ile karşılaştırıldığında ve hatta genel olarak bir süredir sunulan en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri olabilir.
Yeni MacBook Pro 14 inç, düz kenarlı bir tasarıma, MagSafe şarjına, mini LED ekrana, yerleşik bir SD kart okuyucuya ve HDMI bağlantı noktasına sahip ve tüm özellikleri onu, grafik tasarımcılar ve fotoğrafçılar gibi kreatif profesyoneller için mükemmel bir arkadaş haline getiriyor.
En sevdiğiniz uygulamaları çalıştırma konusunda endişelenmenize de gerek yok. Söylenilene göre M1 Max destekli MacBook Pro 14 inç, CPU performansında (açıklanmayan nesil) Intel i7'den 3,7 kat ve grafik performansında 13 kat daha hızlı.
MacBook Pro 14 inç'in (2021) gerçek kullanım performansından emin olmamız şimdilik mümkün olmasa da, bu yıl karşılaştığımız en heyecan verici Apple ürünlerinden biri olduğu kesin.
16 GB belleğe ve 512 GB SSD depolamaya sahip 8 Çekirdekli CPU, 14 Çekirdekli GPU M1 Pro modeli 1.999 dolara satılacak. Daha güçlü olan model ise 10 çekirdekli CPU'ya, 16 GB belleğe ve 1 TB SSD depolamaya sahip olacak; 16 Çekirdekli GPU M1 Pro için 2.499 ABD Doları gibi yüksek bir fiyat ödemeniz gerekecek.
MacBook Pro 14 inç'in M1 Max modeli için belirlenmiş bir fiyatlandırma bulunmuyor, ancak dizüstü bilgisayarı Apple web sitesinde özelleştirmeniz mümkün.
10 çekirdekli CPU ve 32 çekirdekli GPU M1 Max işlemci, 64 GB RAM ve 8 TB SSD depolamadan oluşan maksimum özelliklerde bu 14 inçlik canavar sizi 5,899 ABD Doları karşılığında bekliyor olacak.
MacBook Pro 14 inç (2021) artık ön siparişe sunuldu ve 26 Ekim Salı günü sahiplerine kavuşacakla.
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