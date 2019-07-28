MacBook Pro Touch Bar, Windows 10'da Çalışıyor!
Apple MacBook Pro'nun Touch Bar'ı artık Windows 10 işletim sisteminde çalışıyor.
- Ercan Uğurlu
Apple'ın MacBook'larının üzerine gelen Touch Bar, Apple fanları için "nispeten" kullanışlı bir araç olabiliyor. Eğer Touch Bar'ı daha kullanışlı kılmak istiyorsanız, tek seçeneğiniz ise artık iOS değil. Onu Windows 10 ile de çalıştırabilirsiniz...
GitHub'daki bir geliştirici, Touch Bar'ın Windows 10 işletim sistemiyle çalıştığını gösteren bir paylaşımda bulunmuş. Bağımsız geliştirici, MacBook Pro'nun Touch Bar'ını Windows 10'un Başlat Çubuğu ile entegre etmeyi başarmış. Böylece Windows 10 işletim sisteminin altında yer alan kısayollara burada yer verilebiliyor. Proje, henüz geliştirilme aşamasında. Muhtemelen ilerleyen günlerde Apple'ın "kullanışlı" Touch Bar'ı Windows 10 işletim sisteminde daha etkin çalışabilecek.
Elbette Touch Bar'ın Windows 10'da çalışmasını sağlamak için birkaç "hack" işlemine ihtiyaç var ve bunun için geliştirici olmanız gerekiyor. O nedenle herkesin kolayca yapabileceği bir iş değil. GitHub'daki geliştirici, Windows Kayıt Defteri üzerinde birtakım değişiklikler yaptıktan sonra bu sonuca ulaşmış.
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